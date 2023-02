Guardiola: “Se non avessimo vinto oggi, la lotta al titolo sarebbe stata quasi chiusa”

Dopo il successo per 3-1 all’Emirates Stadium, il Manchester City ha agganciato in vetta alla classifica – seppure con una giornata in più – i Gunners di Mikeal Arteta. Al termine dell’incontro, Pep Guardiola ha così commentato la vittoria ottenuta contro l’Arsenal: “Non è mai facile giocare contro di loro. Sono un’ottima squadra. Oggi la differenza l’ha fatta la qualità dei miei ragazzi. Anche nei momenti di difficoltà della partita siamo rimasti concentrati e dentro il match. Avessimo perso oggi la lotta al titolo sarebbe stata quasi chiusa”.

Foto: Twitter Manchester City