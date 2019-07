Guardiola sbotta: “Calendario folle, così ammazziamo i giocatori”

Pep Guardiola sbotta in conferenza stampa. Il tecnico del Manchester City, direttamente dall’Asia dove la squadra si trova per la tournée estiva, si è lamentato del fitto calendario: “Mentre stiamo iniziando una nuova stagione abbiamo un giocatore come Mahrez che ha da poco terminato quella precedente. Questo calendario è folle e prima o poi uccideremo i nostri giocatori perché continuare così a lungo è assurdo. Anche altri giocatori arriveranno qui a fine luglio o a inizio agosto. Ho lasciato loro una certa libertà perché non voglio che tornino se non hanno riposato o recuperato dopo una stagione dura come quella appena passata”.

Foto: Twitter ufficiale Manchester City