Guardiola: “Sappiamo come si affrontano queste partite, siamo tranquilli”

Nel pre partita di PSG-Manchester City, semifinale di Champions League, l’allenatore degli inglesi Pep Guardiola è intervenuto ai microfoni di Sky. “I giocatori di qualità sanno gestire bene partite del genere, noi abbiamo la nostra strategia di gara. Cercheremo di essere noi stessi, giocare come sappiamo, se vinceremo tanto meglio altrimenti cercheremo di farlo al ritorno. Sappiamo come affrontare queste partite, attaccare e difendere tutti insieme. Sappiamo che loro sono forti nelle ripartenze, proveremo a bloccarli. Noi dobbiamo dare ai nostri giocatori la possibilità di mettersi in mostra”.

FOTO: Twitter ufficiale Manchester City