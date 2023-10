Guardiola rispetta il Lipsia: “Il 7-0 della scorsa stagione? In Germania finì 1-1. Sarà una gara difficile”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Lipsia.

Queste le sue parole: “Il 7-0 della scorsa stagione? Noin ci pensiamo. A Lipsia abbiamo pareggiato 1-1, ma domani sarà un’altra partita e un’altra competizione in cui dovremmo fare davvero una grande partita. La scorsa stagione abbiamo fatto un percorso incredibile in casa, avevamo nelle ossa il desiderio di farcela e provare a raggiungere nuovamente la finale. Ora invece la fase a gironi è completamente diversa e affrontiamo una squadra che gioca ad alta intensità e ha un allenatore come Rose che fa sempre bene le cose. Attaccano lo spazio con molte persone in mezzo e quindi dobbiamo fare attenzione se vogliamo portare a casa un risultato positivo che ci farebbe fare un grande passo avanti per la qualificazione”.

Foto: twitter Manchester City