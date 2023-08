Guardiola ricorda Mazzone indossando una maglietta con la celebre scena della corsa di Brescia-Atalanta

Pep Guardiola ricorda Carlo Mazzone in maniera molto simbolica: l’allenatore del Manchester City, si è presentato alle interviste post partita dopo la vittoria sul Newcastle, indossando la maglietta con il disegno della celebre corsa sotto la curva in Brescia – Atalanta.

Guardiola ha giocato nel Brescia nel 2001-2002, ha raccontato in un documentario recente, che in quel giorno, di quel derby, era alla sua prima al Rigamonti, essendo stato acquistato il giorno prima dal Barcellona, e vedendo quella scena, disse: “Quello è il mio allenatore? Ma io cosa ci faccio qui?”.

Il tecnico campione d’Europa aveva poi instaurato un rapporto strepitoso con Mazzone, tanto da invitarlo a Roma nella finale di Champions vinta nel 2009 contro il Manchester Unuted.

Foto: screen Premier