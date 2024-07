Guardiola: “Resto al City ma non per altri 8 anni. E’ giusto cambiare dopo diverso tempo”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, annuncia che non resterà ancora a lungo al club inglese.

Queste le sue parole: “Voglio essere sicuro che sia la decisione giusta, non solo per me ma per il club. La decisione giusta per i giocatori. Sono abbastanza sicuro che non resterò per altri otto anni perché penso che sia una buona cosa rinfrescare i giocatori e gli allenatori. Allo stesso tempo abbiamo avuto successo, vincendo ancora la Premier League, arrivando ancora alle fasi finali e quando siamo stati sconfitti nei grandi tornei, la Champions League , il modo in cui siamo stati battuti… Questa è la mia sensazione in questo momento”.

Foto: screen Premier