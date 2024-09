Guardiola: “Questa sera mi è piaciuto tutto. Abbiamo giocato meglio della finale del 2023”

Pep Guardiola allenatore del Manchester City, ha parlato ad Amazon Prime Video dopo la sfida di Champions League contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Gara difficile come sapevamo. L’Inter è una meravigliosa squadra, ha difeso molto bene e in contropiede sono fortissimi. Soprattutto nel secondo tempo abbiamo attaccato benissimo avendo 4/5 chance. Siamo una squadra fantastica, sono felice di allenare questo gruppo”.

Cosa le è piaciuto di più? “Tutto, perché so contro che squadra giocavamo. Attaccare contro undici uomini che fanno coperture meravigliose non era facile. Normale concedere qualcosa, ma nel secondo tempo ne abbiamo avute 4/5 e non potevamo fare di più. Abbiamo giocato meglio della finale di due anni fa”.

Foto: twitter City