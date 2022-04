Guardiola presenta la sfida contro l’Atletico: “Il calcio di Simeone è più offensivo di quanto si pensi”

Vigilia dell’andata dei Quarti di Finale di Champions League, doppia sfida nella quale il Manchester City di Pep Guardiola se la vedrà con l’ostico Atletico Madrid del Cholo Simeone. L’allenatore dei Citizens ha presentato l’appuntamento di domani (di scena all’Etihad): “A questo punto della competizioen ogni avversario è tosto, si trovano squadre con definiti modi di giocare e tu devi adattarti, ricercando e trovando la giusta strategia. È una gioia essere qui ogni anno, ritrovandoci ad aprile-maggio a competere per vincere titoli. Significa che stiamo facendo bene.

L’Atletico Madrid? C’è una falsa idea sul loro gioco. Simeone offre un calcio più offensivo di quanto si pensi. Non si assume rischi eccessivi in fase di costruzione, ma ha grande qualità dalla trequarti in su. La sua è una squadra molto competitiva, che sa sempre cosa fare e come muoversi in campo.

Vincere la Champions League è sicuramente un obiettivo, non so se ci riusciremo, per ora possiamo solo promettere ai nostri tifosi e al club che faremo del nostro meglio“.

Foto: Twitter Manchester City