Guardiola: “Potremmo non qualificarci alla Champions. Necessario vivere questi momenti”

Non è un momento felicissimo per il Manchester City, sconfitto dall’Aston Villa nell’ultimo turno di Premier League e scivolato al quarto posto in classifica. In conferenza stampa, il tecnico dei citizens Pep Guardiola ha analizzato il percorso dei suoi: “Penso che sia un bene per tutti quello che stiamo vivendo. È necessario viverlo perché da tempo si parla di quanto siamo bravi, forse ne abbiamo bisogno. È terribile, eravamo imbattibili e ora non riusciamo a vincere nemmeno una partita. È così che mi sento nei momenti importanti”.

Foto: Guardiola screen premier