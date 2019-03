Guardiola: “Possibile blocco del mercato? Ho già una squadra forte. Sulla Champions…”

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, è intervenuto in conferenza stampa soffermandosi anche sul possibile blocco del mercato per il suo club: “Ho già una squadra ottima. Ho detto quello che ho detto la scorsa settimana, sono stato chiaro a mio parere, non ho altri commenti. Capisco il vostro lavoro, ho risposto a cinque domande la scorsa settimana, ma non sono la persona giusta, il club si occupa di questo. Non mi chiamano e spiegano cosa stanno facendo, io sono preoccupato per il mio lavoro, quello che accadrà, accadrà. Sorteggio Champions? Con il Tottenham ci conosciamo abbastanza bene. Ho molto rispetto per loro e conosco molto bene la qualità di questa squadra”, ha chiuso Guardiola.

Foto: Twitter ufficiale Manchester City