Guardiola: “Phillips? Il club non mi ha informato di nulla. Succederà quel che succederà”

Pep Guardiola è intervenuto in conferenza stampa, a due giorni dalla sfida contro l’Huddersfield, valida per il terzo turno di FA Cup. Incalzato anche sulle questioni di mercato, il tecnico del Manchester City si è però rifiutato di dare aggiornamenti sulla posizione di Kalvin Phillips, giocatore già da tempo in uscita: “Non ci sono novità. Il club non mi ha informato di nulla in merito. Kalvin non ha potuto allenarsi negli ultimi cinque giorni perché era malato, era congestionato e aveva la febbre. Quel che succederà, succederà. Non conosco i desideri dei giocatori e non parlerò della finestra di mercato”.

Foto: Instagram Manchester City