Guardiola: “Perdere tempo? Non potevamo fare altro”

Pep Guardiola ha commentato il match giocato ieri sera contro l’Atletico Madrid che, complice il pareggio maturato, ha permesso al Manchester City di qualificarsi per le semifinali di Champions League: “Perdere tempo? Sì, purtroppo non potevamo fare altro. Loro sono stati dei geni e ci hanno costretto a giocare così. Non mi piace, ma giocavamo nel loro stadio.

L’Atletico ha giocato con molta energia, nel secondo tempo ha anche fatto meglio di noi. Siamo in semifinale ed è un grande risultato per noi, penso che lo abbiamo anche meritato nei 180’e abbiamo mostrato carattere su campo difficile.

La rissa? Sulle tensioni nel finale non ho nulla da dire. Foden preso di mira? Non posso parlare di ciò che fanno gli altri“.

Foto: Twitter Manchester City