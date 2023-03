Guardiola: “Partita perfetta anche a livello difensivo. Halland? Ha un talento e una forza incredibili”

Pep Guardiola ha parlato ai canali ufficiali della Uefa dopo il 7-0 al Lipsia.

Queste le sue parole: “È stata davvero una buona prestazione, dal primo minuto fino alla fine, da parte di tutti. Abbiamo giocato molto bene con e senza palla. Abbiamo segnato molti gol. Haaland è stato fantastico, ma tutti sono stati eccezionali. Un ragazzo incredibile, con un talento enorme. Potenza, mentalità: è un vincitore seriale, davvero bravo. In passato abbiamo segnato quattro gol in casa contro il Real Madrid, sei contro il Monaco, quattro contro il Tottenham. Molte volte eravamo fuori, perché abbiamo concesso molto. In questo momento, questi ragazzi stanno difendendo davvero bene”.

Foto: twitter City