Guardiola: “Partita incredibile all’andata, ma dobbiamo stare attenti. Zinchenko? Momento difficile”

Pura formalità il passaggio del turno del City, impegnato domani contro lo Sporting Lisbona. Così Guardiola in conferenza stampa: “Abbiamo giocato una partita incredibile all’andata, ma non abbiamo ancora finito. Dobbiamo stare attenti, è vero che abbiamo vinto 5-0 all’andata, ma non dobbiamo fare errori stupidi. I giocatori dello Sporting verranno qui con tutto il loro orgoglio, noi proveremo a vincere anche questa partita. Zinchenko? È un momento difficile per lui, ma penso che sarà pronto nel caso debba giocare. Abbiamo solo 14 giocatori a disposizione, abbiamo qualche problema fra squalificati e infortunati. Walker? Ha fatto una cosa stupida e merita questa squalifica. Sono ancora arrabbiato con lui, lo sa benissimo. Il club ha presentato ricorso ma non sono d’accordo, spero che possa essere una lezione per il futuro”.

FOTO: Sito City