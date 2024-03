Guardiola: “Non sottovaluteremo il Copenaghen. Nel calcio può accadere di tutto. Soprattutto in Champions”

Il Manchester City ospita il Copanaghen domani, nel ritorno degli ottavi di Champions dopo il 3-1 dell’andata in Danimarca. In conferenza stampa ha parlato Pep Guardiola, tecnico del City, che ha così presentato la partita: “Nel calcio tutto può succedere e dobbiamo esserne consapevoli. Abbiamo rispetto per il Copenaghen e per come gioca. La Champions League è la Champions League. Le migliori otto squadre d’Europa passeranno al turno successivo. Abbiamo la possibilità di arrivare nuovamente ai quarti di finale e questo è l’obiettivo. Non siamo lontani da questo. Ma non è ancora detta l’ultima parola. Il modo in cui il Copenhagen difende è compatto e tutti i movimenti li fanno davvero bene. Sono sempre attento agli avversari, ma guardo soprattutto ai nostri giocatori. Abbiamo faticato lì la scorsa stagione. Il Bayern Monaco non è riuscito a vincere a Copenhagen”.

Ancora sugli avversari: “Giocano due anni di fila con lo stesso allenatore e hanno un attaccante forte. Sono compatti e fanno movimenti davvero buoni. Vorrei che fossimo avanti 7-0, ma normalmente in Champions League non succede. Voglio che ci comportiamo nel modo in cui dobbiamo farlo. Nel calcio possono capitare cartellini rossi o decisioni sbagliate. Se avessimo subito un altro gol nella fase a gironi, saremmo secondi in classifica e il pareggio sarebbe stato del Real Madrid e non del Copenhagen. Nel calcio i dettagli fanno la differenza. Prepararsi bene, mentalmente e leggere cosa devono fare”.

Foto: twitter City