Guardiola: “Non sono qui per gli elogi. Se ci faranno retrocedere torneremo comunque in Premier”

Pep Guardiola, fresco di rinnovo di contratto con il Manchester City, è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione, il giorno dopo l’annuncio ufficiale. Il tecnico ha sottolineato la grandezza della propria squadra, affermando: “La maggior parte delle squadre è capace di perdere quattro partite di fila in diverse competizioni, ma solo una squadra ha vinto quattro titoli di Premier League di fila”.

Guardando al futuro, Guardiola ha continuato: “Adesso non è il momento di andarsene, a meno che loro non mi vogliano più. Mi hanno dimostrato molte volte di volermi qui e ho sentito che dovevo restare”.

L’allenatore ha poi ribadito la sua posizione riguardo alla sua permanenza al City, affermando: “L’ho detto sei mesi fa. In tutte le mie interviste ho detto la stessa cosa. Non si tratta di dire adesso ‘quanto è bravo Pep’ perché ho prolungato il contratto. L’ho detto sei mesi fa, un anno fa e quando tutti i club ci hanno accusato di aver fatto qualcosa di sbagliato. Cosa accadrà se ci faranno retrocedere? Che sarò qui. Non so in quale divisione ci manderanno, ma l’anno prossimo saliremo, su, su e torneremo in Premier League. Lo sapevo prima ed è così adesso”.

Foto: Instagram Manchester City