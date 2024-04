Intervenuto ai microfoni della BBC dopo la vittoria per 1-0 sul Chelsea in semifinale di FA Cup, l’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, ha così parlato: “A cosa pensavo nei minuti finali? Ai supplementari. Mi dicevo: “per favore no, non un’altra volta”. Non so come siamo sopravvissuti, è inaccettabile aver giocato oggi. Onestamente, non è normale”.

Foto: Twitter Manchester City