Guardiola: “Non siamo in grado di reggere i 90 minuti. La sosta in questo momento ci servirà”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha commentato alla BBC la quarta sconfitta consecutiva.

Queste le sue parole: “Non siamo in grado di fare 90 minuti in questo momento. Abbiamo giocato un ottimo primo tempo e alcuni momenti nel secondo tempo. Abbiamo perso di nuovo, quindi liberiamo la mente, facciamo la pausa internazionale e speriamo che i nostri giocatori tornino in forma”.

Sullo stato di forma della sua squadra: “Dobbiamo cercare di tornare a vincere le partite. Non siamo riusciti a sostenere il ritmo nel secondo tempo. Quattro sconfitte di fila. Dobbiamo cambiare le cose in fretta. Il calendario diventa difficile, ma succederà quando i giocatori torneranno. Forse dopo sette anni di vittorie in sei Premier League, forse un anno un’altra squadra se lo meriterà. Vedremo cosa succederà a Liverpool contro l’Aston Villa, vedremo”.

Foto: sito Manchester City