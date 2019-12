Guardiola: “Non siamo ancora in grado di competere con squadre come Juve, Liverpool e Barça”

La sconfitta subita nel derby di Manchester ha lasciato qualche strascico in casa City. Il tecnico Pep Guardiola, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato così della situazione: “Il ko con lo United? Questo è il livello quando affronti Liverpool, Manchester United, Barcellona, Real Madrid o Juventus. Sono le squadre che dobbiamo affrontare ma probabilmente non siamo ancora in grado di competere con loro. Forse dobbiamo accettare questa realtà e lavorare per migliorare. La verità è che siamo indietro di 14 punti in campionato per gli errori che abbiamo fatto, per le qualità dei nostri avversari e anche per cose che non possiamo controllare”, ha confessato Guardiola.

Foto: Twitter ufficiale Manchester City