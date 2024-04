Guardiola: “Non possiamo fare calcoli e perdere altri punti se vogliamo vincere la Premier. Testa all’Aston Villa”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato alla vigilia della gara contro l’Aston Villa.

Queste le sue parole: “Si tratta solo di vincere le partite, questo è quello che dobbiamo fare. Non abbiamo molte possibilità di perdere punti. L’Aston Villa gioca per la qualificazione alla Champions League, ogni squadra gioca per qualcosa, quindi le ultime partite saranno difficili da gestire. La nostra esperienza in ottimi piazzamenti non conta. Ciò che conta è l’Aston Villa. Avendo potuto vincere tante partite di fila prima, non so quante possiamo vincerne adesso. L’unica cosa è come battere l’Aston Villa. Giocano in modo eccellente. Unai Emery ha continuità in ogni stagione. Sono stati impressionanti. Non è una sorpresa, la sua qualità, la sua gestione e la squadra. Non ho visto tutte le loro partite, ma penso che giocheranno con lo stesso sistema e le stesse idee. Sono bravi sui calci piazzati e nelle transizioni, con due giocatori veloci in attacco. Hanno una difesa forte e un portiere eccezionale. Ecco perché sono dove sono”. L’allenatore ha poi confermato che Nathan Ake sarà fuori dopo essere uscito anzitempo contro l’Arsenal. Riguardo ai tre infortunati John Stones, Kyle Walker e il portiere Ederson, ha aggiunto: “John forse può giocare, gli altri due non hanno nessuna possibilità”.

Foto: twitter City