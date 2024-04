Guardiola: “Non piangiamoci addosso dopo il Real. Il calcio è così, ci sono altri obiettivi”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, intervistato da BBC, ha parlato dell’eliminazione contro il Real Madrid dalla Champions League.

Queste le sue parole: “Oggi è meglio di ieri e domani sarà meglio di oggi. Non vogliamo piangerci addosso. Abbiamo dato il massimo, ma non siamo riusciti a vincere. Sapete che squadra avevamo di fronte? Vi aspettavate che loro non avessero la palla o che non creassero occasioni da rete? Pensavate che avremmo vinto un altro Treble? E la prossima stagione un altro Treble? E magari anche la Premier League con 20 punti di vantaggio? Non è così, non è così”.

Foto: twitter City