Guardiola: “Non pensiamo al risultato dell’andata. Scendiamo in campo per vincere”

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato a Sky nell’immediata vigilia della gara con il PSG.

Queste le parole del catalano: “Vogliamo vincere la partita e non dobbiamo pensare al risultato di una settimana fa o delle conseguenze. Dobbiamo giocare per vincere. Cambi fatti rispetto all’andata? E’ il compleanno di Fernandinho e ho deciso di schierarlo. Tutti sono in grado di giocare. Ho deciso di schierare questa formazione semplicemente per la squadra che voglio in campo”.

Non c’è Mbappé ma Icardi nel PSG

“Icardi si muove bene in area, è forte negli ultimi 15 metri. Mbappé è unico al mondo per la sua velocità ma Icardi è un gran cannoniere. Dobbiamo stare attenti perchè sono tutti giocatori di altissimo livello”.

Foto: Twitter Manchester City