Guardiola: “Non ho niente da insegnare a Haaland. Posso solo ringraziarlo per averci scelto”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Southampton, Pep Guardiola, ha parlato anche di Erling Haaland: “Da attaccante ha un innato e incredibile senso del gol, sa dove trovarsi, sa dove la palla finirà. Arriva un secondo prima che la palla arrivi. Ha il suo talento, la sua qualità e non è solo questione di fare gol. Ogni volta che c’è una deviazione e un cross è lì. Cosa volete che insegni a uno così? È impossibile. È puro istinto, è una dote naturale e io non ho niente da dire. Posso solo ringraziare che abbia scelto di venire qui e ci rendiamo conto di essere fortunati a goderci il suo talento”.

Foto: Instagram Manchester City