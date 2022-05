Guardiola non ha dubbi: “La Premier League è più difficile della Champions”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, è intervenuto quest’oggi in conferenza stampa. Il tecnico non ha palesato dubbi: “La Premier è più difficile della Champions. Tante settimane, tante partite, infortuni da gestire, momenti buoni e momenti cattivi, situazioni diverse. Non voglio dire che la Champions non sia importante, vorremmo esserci noi a Parigi la prossima settimana ma vincere 38 partite e vincerne 6-7 è diverso.

L’ultima di campionato? Proviamo a essere noi stessi, a fare quello che dobbiamo fare. Poi è chiaro che parliamo di una partita e questo significa anche fortuna, migliaia di cose che non puoi controllare“.

Foto: Twitter Manchester City