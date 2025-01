Guardiola: “Non ci sono novità su Walker. Non so se ci saranno altri acquisti”

Domani alle ore 20.30, il Manchester City giocherà in trasferta contro il Brentford. Queste le parole in conferenza stampa di Pep Guardiola:

Su Walker: “Nessuna novità. Non voglio aggiungere nulla, nessuna altra novità. Ho solo il Brentford nella mia testa. Sarà in squadra domani? Decideremo questo pomeriggio dopo l’allenamento”.

Dove vi dovete rinforzare? “Dove puntavamo all’inizio della stagione, la difesa e il centrocampo. In attacco siamo più o meno a posto, ma in difesa abbiamo avuto difficoltà per tutta la stagione”.

Sul nuovo acquisto Khusanov e possibili nuovi arrivi: “Il club non ha annunciato nulla, non so. Non so se ci saranno nuovi acquisti quello che mi aspetto è la squadra con cui siamo partiti a inizio stagione. Rodri è impossibile, ma gli altri li voglio indietro. Se fosse successo, non sarei andato al mercato dei trasferimenti in questa stagione. Assolutamente no. Non saremmo nella posizione in cui siamo, ma abbiamo avuto difficoltà per tutta la stagione. Non è solo Rodri, abbiamo molti problemi nella difesa. Questa è la ragione per cui il club sta pensando che potremmo fare questo trasferimento”.

Foto: X Guardiola