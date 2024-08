Guardiola: “Non abbiamo molte energie. La mentalità sarà quella di provare a vincere”

Pep Guardiola ha parlato ai microfoni di ITV pochi minuti prima della finale di Community Shield tra il suo Manchester City e il Manchester United: “Siamo qui perché abbiamo fatto qualcosa di buono la scorsa stagione. Il rivale merita di essere qui perché ha vinto qualcosa. Durante le vacanze l’energia se ne va, ma quando iniziano le gare l’energia sale. Aspettare che tutta la squadra torni e vedere come ci stiamo allenando e qual è la nostra mentalità per vedere cosa succederà”. Su Grealish: “Purtroppo Jack [Grealish] è stato un po’ indisposto. Ha avuto qualche fastidio e non si è sentito bene ieri. La mentalità sarà quella di provare a giocare”.

Foto: Guardiola Twitter Man City