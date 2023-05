Guardiola: “Nessuna rivincita con il Real. Quando non vinci un trofeo, lo vuoi ogni anno di più”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Real Madrid, semifinale di Champions, gara di andata,

Queste le sue parole: “Quando un club arriva spesso a questo punto è stabile e in salute. Non vorrei allenare una squadra che vince la Champions e poi cala giù, giù, giù… Serve investire per vincere questo torneo, ma fa parte di un processo. Avrei desiderato farcela già l’anno scorso ma l’importante è migliorare ogni stagione per ripresentarsi a questo punto”.

Ripenserà alla semifinale di un anno fa? “Avevamo fatto molto di più per vincere… Ma è il calcio. Dobbiamo congratularci con il Real Madrid per aver vinto, l’unica vera lezione che possiamo imparare è che non dobbiamo cercare rivincita, ma solo un buon risultato. Saremo gli stessi allenatori e all’80-90% anche gli stessi calciatori, ma saranno sfide del tutto differenti. Avremo il ritorno in casa, tutto sarà deciso a Manchester. Domani dobbiamo ottenere un buon risultato e tenere tutto aperto. Quando non vinci un trofeo, lo vuoi. La società mi chiede di vincere questa competizione, è stato il mio stesso pensiero quando sono arrivato”.

Real Madrid permettendo: “In questo torneo devi sapere esattamente cosa fare, loro sono stati la miglior squadra dell’ultima decade e per poter vincere devi sconfiggere i migliori”.

Foto: twitter City