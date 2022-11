Guardiola: “Nessun acquisto a gennaio. Haaland? Legamento danneggiato, ma non ci sono fratture”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Chelsea in Carabao Cup, Pep Guardiola ha parlato dei possibili movimenti in entrata del Manchester City durante la prossima sessione di mercato: “Acquisti?: “Non prenderemo nessuno a gennaio. Abbiamo una rosa competitiva”. Poi ha proseguito parlando delle condizioni di Haaland: “Non è ancora al top. Domani vedremo. Il legamento è leggermente danneggiato ma non ci sono fratture. Una settimana, dieci giorni… Vediamo cosa succede”.

foto: Twitter City