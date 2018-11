Guardiola: “Molti pensano che non vincere la Champions per noi sarebbe un fallimento. In realtà…”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Lione: “Ci sono tante persone che non ci amano e che, usando la nostra forza economica come scusa, dicono che senza la vittoria della Champions League la nostra stagione sarebbe un fallimento. Per altre persone, soprattutto per i nostri tifosi, anche solo vedere le nostre partite è un qualcosa che li rende felici. Sono sicuro che nessuno ha rimpianti per quanto fatto negli ultimi 15 mesi. Vogliamo qualificarci e continuare a mantenere un livello top in Premier League. In realtà puntiamo ad arrivare agli ottavi al massimo della forma. Poi proveremo a centrare i quarti e magari, con un pizzico di fortuna, andare avanti. Dalla semifinale in poi la competizione parla da sola. E’ dura, cinica, chi sta meglio vince, gli altri vanno a casa”.

Foto: Manchester City Twitter