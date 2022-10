Guardiola: “Mi piace lo stile di gioco di De Zerbi. E’ contro-culturale rispetto al calcio italiano”

Il Manchester City sfiderà il Brighton nella prossima giornata di Premier League. Pep Guardiola, in conferenza stampa, elogia lo stile di gioco di Roberto De Zerbi, allenatore che ha sostituito Potter in panchina.

Queste le sue parole: “De Zerbi? Abbiamo parlato due o tre volte, principalmente di calcio, e sono davvero felice che sia in Premier. Ho visto le sue ultime due partite, sta già praticando lo stile di gioco che vuole. Il suo impatto sul calcio inglese sarà massiccio. Il modo in cui fa giocare le sue squadre è contro-culturale rispetto all’Italia, sta trovando una strada differente nel calcio e un esempio incredibile era il Sassuolo. Non importanla qualità dei tuoi giocatori, se credi al 100% nel modo in cui vuoi che giochi la squadra, puoi farcela. Non importa da dove cominci, ma solo crederci”.

Sul Brighton: “Ha preso una squadra con cui Graham Potter aveva svolto un lavoro incredibile. Sono così dinamici. Hanno giocatori fortissimi, come MacAllister o Gross. Negli spazi stretti sono incredibili”.

Foto: twitter City