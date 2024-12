Guardiola: “Mi piace essere qui, amo il club. Abbiamo difficoltà in difesa e a centrocampo, abbiamo bisogno di giocatori”

Pochi minuti prima dell’inizio della sfida tra City ed Everton, Pep Guardiola ha parlato ai microfoni di Amazon Prime:

“Abbiamo bisogno di vincere le partite per rientrare nel ritmo. Dobbiamo pensare alla prossima. Non possiamo guardare troppo avanti, ma cercheremo di farlo. Mi piace essere qui. Amo il club, la gerarchia, le persone, la vita a Manchester e molte altre cose. Ora più che mai. Abbiamo molti problemi, ma cerchiamo di ribaltarlo. Questo è l’obiettivo. Quando abbiamo vinto in passato, avevamo la maggior parte della squadra. Ma ora abbiamo otto giocatori importanti fuori. Non possiamo uscire da questa situazione ora. Il calcio non è prevedibile, quindi forse quando pensi che sarà difficile, puoi vincere. Vediamo. Quando vinci, pensi sempre di più a come mantenere la serie. Quando non vinci, dobbiamo pensare più a cosa fare. Dobbiamo trovare una soluzione. I risultati aiutano. Abbiamo giocato partite in cui eravamo a un passo dalla vittoria, ma abbiamo perso. Questo lo rende un po’ più difficile”.

Sul mercato imminente: “Dobbiamo aggiungere giocatori, assolutamente. Abbiamo difficoltà soprattutto in difesa e a centrocampo. Penso che dobbiamo farlo, ma non so se succederà. La finestra di trasferimenti in inverno non è facile”.

Sulla sfida di oggi contro l’Everton: “Hanno fermato squadre prolifiche come l’Arsenal e il Chelsea. Quindi sono davvero bravi. Dobbiamo cercare di aggiungere velocità e qualità in attacco e speriamo di essere bravi oggi”.

Foto: Premier League