Guardiola: “Mi piacciono tanti giocatori della Juve. Ma non posso fare nomi”

“Mi piacciono tanti giocatori della Juventus. Però no, non posso fare nomi. Haaland come sta? Sta benissimo, è carichissimo. Per fortuna non s’è infortunato vista la stagione che stiamo vivendo”. Così Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ai microfoni di ‘Prime Video.

Sugli allenatori avuti nel calcio: “Quale mi è più di aiutoDa tutti, da tutti. A differenza tua – dice rivolgendosi a Toni – io non commentavo le scelte dell’allenatore e quando andavo in panchina mi chiedevo il perché. Uno in particolare? Cruijff. Con lui sono stato sei anni, mi ha insegnato davvero tanto. Lui era sempre avanti…”

Foto: Twitter City