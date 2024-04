Guardiola: “Mi congratulo con il Real, siamo mancati nei dettagli”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha così parlato dopo la sconfitta ai calci di rigore contro il Real Madrid: “Mi congratulo con il Real Madrid per la capacità di difendere e resistere fino alla fine, hanno fatto molto bene e non abbiamo raggiunto l’obiettivo negli ultimi dettagli”.

Infine: “Penso che le tre partite che abbiamo giocato qui abbiamo le abbiamo giocate molto bene. Al Bernabeu non abbiamo giocato allo stesso modo e come allenatore posso solo chiedere questo ai miei giocatori: di fare questo”.

Foto: Twitter Manchester City