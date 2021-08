Guardiola: “Messi al City? Assolutamente no. Mi dispiace per come sia finita tra lui e il Barça”

Pep Guardiola, in conferenza stampa alla vigilia della finale di Community Shiel, che vedrà il suo Manchester City sfidare il Leicester, ha parlato sulla possibilità di veder Lionel Messi vestire la maglia dei citizens. Queste le sue parole:

“Abbiamo speso tanto perJack Grealish. Sarà lui il nostro numero 10 perché eravamo convinti di una permanenza di Leo al Barcellona, quindi in questo momento non è nei nostri pensieri puntare su Leo. Quindi assolutamente no, non arriverà al City“.

Ha poi parlato da tifoso del Barcellona, dedicando qualche parola alla Pulce:

“Sembrava che la storia tra Leo e il Barcellona sarebbe continuata. È stata una sorpresa per tutti, me compreso. Il presidente è stato chiaro oggi. Io non ho parlato con Leo o con il presidente, quindi non so cosa sia successo, ma come sostenitore del club catalano mi sarebbe piaciuto vederlo terminare la sua carriera li. Oggi il club ha bisogno di essere sostenibile e quello che è successo nell’ultimo anno non è stato davvero buono. Come tifoso, ho una gratitudine incredibile per il giocatore più straordinario che ho visto nella mia vita, per i titoli che ha aiutato il Barcellona a vincere, per avermi aiutato ad andare a Monaco e poi in Inghilterra. Più di questo, l’incredibile quantità di sentimenti provati davanti alla TV a guardare ciò che può fare con la palla, con i suoi compagni in una partita di calcio. Giorno dopo giorno, partita dopo partita, ogni tre giorni ha fatto qualcosa di unico. Tutto quello che posso dire è grazie mille per aver portato il Barcellona a un altro livello, per avergli permesso di dominare il mondo per un decennio. Gli auguro il meglio per gli ultimi anni della sua carriera. Non sarà dimenticato. Se il presidente Laporta è arrivato a questa situazione è perché purtroppo qualcuno prima di lui non ha fatto le cose per bene“.

Foto: Twitter Manchester City