Guardiola: “Mercato? Serve saggezza, non si acquista tanto per fare”

Durante la conferenza stampa in vista del match di domani contro il West Ham, Pep Guardiola ha parlato del mercato del Manchester City, e del modo in cui si dovrà operare.

“Non sarà facile. Forse acquisto qualcuno, forse non acquistiamo nessuno. Il club deve essere saggio. Non farlo solo per farlo. Vogliamo aggiungere giocatori per la situazione che abbiamo perché i giocatori hanno infortuni costanti molte volte. Il club deve farlo ma non sono sicuro che sarà possibile”.

Parla poi del giovane citizen McAtee: “Alla fine della gara col Leicester ho detto alla stampa che credo che dovrebbe avere più minuti ma è giovane. Ci sono ancora tante partite da giocare. Ha giocato davvero bene. E, cosa più importante, tutti i suoi compagni di squadra erano così felici. Hanno un grande rispetto per il suo comportamento nello spogliatoio”.

Foto: X Guardiola