Guardiola: “Mazzone mi ha insegnato a non mollare mai. Ti diceva le cose in faccia. Era un maestro”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato al TG1 ricordando la fugura di Carletto Mazzone, mancato sabato scorso.

Queste le parole del tecnico catalano: “Mazzone era un allenatore di pelle, che ti diceva le cose in faccia. Mi ha insegnato a non mollare mai, mi diceva che amava allenare la squadre provinciali e lottare nella bassa classifica. Era maestro in questo. La t-shirt in conferenza stampa? E’ un’immagine mitica dell’impulso che sempre aveva, non so quanti titoli abbia vinto in carriera, ma vedere tutte le persone in piedi negli stadi ad applaudirlo succede solo quando sei grande, grande”.

Foto: screen Premier