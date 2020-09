Guardiola, maledetta cinquina. E tre schiaffi da Vardy

Tra i risultati più clamorosi della giornata il tonfo casalingo del Manchester City, la prima sconfitta con cinquina (una maledetta cinquina) per Pep Guardiola. Il Leicester ha dimostrato di essere in gran forma, terza vittoria consecutiva e primato meritato, ma la figuraccia di Pep resta. Una squadra poco equilibrata, anche svagata, disastrosa in difesa, un tracollo malgrado il gol del vantaggio dopo soli quattro minuti con Mahrez. Strepitoso Vardy, sempre più al centro del Leicester: tre schiaffi a Guardiola e una domenica indimenticabile.

Foto: twitter Leicester