Guardiola: “Lo United? E’ dove dovrebbe essere a lottare per i titoli. Poi magari se spendesse di più…”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di FA Cup con il Brighton, parlando del Manchester United.

Queste le sue parole: “Lo United nostro rivale per i titoli? Se spendessero un po’ di più magari sì. Perché non hanno speso molto, vero? Sono nella posizione in cui dovrebbero trovarsi normalmente, quando sono arrivato a Manchester ho pensato che lo United per storia e tutto sarebbe stato sempre a questi livelli. Ten Hag sta facendo un ottimo lavoro, si vede quanto siano impegnati insieme i suoi giocatori”.

Foto: twitter City