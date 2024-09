Guardiola: “Lo sciopero dei calciatori in Premier? Il cambiamento deve sempre arrivare da loro”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato del tema di un possibile sciopero dei calciatori in Premier, per protestare contro i calendari zeppi di partite e per la salute dei calciatori a rischio.

Queste le sue parole: “Stanno parlando tanti giocatori di questo tema, sono abbastanza sicuro che se qualcosa deve cambiare, deve sempre venire dai giocatori!. Questo business può esistere senza manager, senza direttori sportivi, senza media e senza proprietari, ma senza giocatori non si può giocare!”.

Foto: twitter City