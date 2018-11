Guardiola: “Lione? Normale soffrire in Champions. Brahim Diaz al Real? Noi vogliamo rimanga qui”

Pep Guardiola, dopo il pareggio contro il Lione in Champions League, è pronto a sfidare il Bournemouth all’Etihad Stadium in Premier League: “Quella contro il Lione è stata una gara molto dura, abbiamo sofferto, ma è normale come tutte le volte in cui si gioca in Champions League. Per questo troveranno spazio tutti i giocatori. La prossima settimana, poi, ci attende un altro match complicato contro il Watford. Imbattuti contro il Bournemouth? Le statistiche relative ai match precedenti non mi interessano. Abbiamo ottenuto buoni risultati ma questi non ci permetteranno in alcun modo di ottenerne uno anche domani. Il Bournemouth è una squadra solida che gioca con lo stesso tecnico da tanti anni. Meritano tutti i risultati che ottengono. De Bruyne? No ci sarà domani ma tornerà presto. Le voci di Brahim Diaz vicino al Real Madrid? Il mercato è il mercato. La situazione è semplice. Noi vogliamo che Brahim rimanga rinnovandogli il contratto per altre quattro o cinque stagioni. Faremo di tutto per farcela, ma molto dipenderà anche dalla sua volontà. L’unica cosa che posso dirgli è che se non è convinto al 100% di rimanere è meglio che se ne vada”.

Foto: Mirror