Guardiola: “Le critiche fanno parte del mio lavoro. Ho la sensazione che un cerchio si sia chiuso”

Pep Guardiola allenatore del Manchester City, ha parlato a margine della gara di campionato con l’Everton.

Queste le sue parole: “Ho la sensazione che il lavoro sia finito, che un cerchio si sia chiuso. Quando abbiamo vinto la Champions League sapevo che ci mancava solo il Mondiale per Club. Ora abbiamo vinto tutto. Alla fine contano i risultati, se non vinci non conta nulla. Le critiche fanno parte del mio lavoro. Dobbiamo solo pensare a vincere e a non guardarci indietro”.

Foto: twitter City