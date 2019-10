Guardiola: “L’Atalanta ci ha fatto soffrire, può vincere tutte le partite che mancano”

Dopo la vittoria del suo Manchester City contro l’Atalanta, Pep Guardiola ha parlato così in conferenza stampa: “Era un avversario complicato, se vedi il risultato sembra facile, ma in realtà c’era molta qualità. Giocavano molto sulle fasce, con Ilicic e Gomez molto pericolosi. Per novanta minuti, l’Atalanta ti porta al limite. Sono fisicamente fortissimi, alti, veloci. Lo sapevamo, lo abbiamo visto. Gli do tantissimo credito, ha qualità, ci hanno fatto soffrire soprattutto nel primo tempo. Sterling? Tutti i meriti sono suoi, è fisicamente incredibile, è forte, alla fine di una partita potrebbe giocarne un’altra, è veloce. È straordinario. Chi può arrivare secondo? L’Atalanta può vincere tutte le partite che le mancano”, ha chiuso Guardiola.

Foto: Twitter ufficiale Manchester City