Guardiola: “L’Aston Villa è stato superiore. Devo capire perché stiamo faticando”

Mini crisi per il Manchester City di Guardiola che non vince da 3 partite in Premier e stasera ha perso meritatamente in casa dell’Aston Villa.

Il tecnico, Pep Guardiola, ha parlato a Sky Sports dopo il ko: “E’ stata un po’ una conseguenza del fatto che non abbiamo vinto le ultime partite e avevamo un po’ di pressione. Questa è la qualità della Premier League dove tutte le squadre sono eccezionali. Noi dobbiamo cercare di fare il nostro lavoro ma l’Aston Villa è stata più brava di noi. La sfida che abbiamo è cercare vincere ogni partita, oggi non ci siamo riusciti e io come allenatore devo cercare di rialzare la mia squadra per tornare a giocare meglio e vincere le partite. Il modo in cui abbiamo giocato ultimamente non ci ha portato a vincere e devo capire perchè stiamo faticando un po’. Come dovrà reagire la squadra? Ho detto sempre che sono qui per aiutarli ma i giocatori danno sempre tutto e non ho alcun dubbio su di loro”.

Foto: twitter City