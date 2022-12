Guardiola: “L’Arsenal sta volando, ma se giochiamo come sappiamo, lotteremo per la Premier fino alla fine”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato a Sky.uk nel pregara di City-Everton.

Queste le sue parole: “La corsa al titolo nella mia esperienza riguarda il modo in cui giochi. Non a quello abbiamo fatto in passato, ma a quello che faremo in futuro. Ma se continuiamo a giocare come abbiamo fatto nelle ultime due partite, creando di più e subendo meno, e se continuiamo a migliorare, allora ci saremo. Per la qualità che abbiamo e per i giocatori che abbiamo, noi ci saremo. Non si tratta di Arsenal o Newcastle, si tratta di noi stessi. Abbiamo vinto col Leeds perché eravamo noi stessi, non perché abbiamo vinto quattro Premier League negli ultimi cinque anni”.

Foto: twitter Manchester City