In previsione della gara di domani contro l’Arsenal, il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa:

“L’Arsenal è stato il nostro più grande avversario la scorsa stagione. In passato non avevano raggiunto questo livello, oggi invece ci sono già e penso che ci rimarranno per molto tempo, sono una buona squadra. Hanno un modello chiaro. Hanno lottato per diventare campioni e ora sono di nuovo qui. L’Arsenal è tornato davvero bene”.