Guardiola: “La vittoria un sollievo, ma non siamo ancora quelli di prima”

Seconda vittoria consecutiva per il Manchester City (dopo quella di Leicester), che ha la meglio nella sfida casalinga contro il West Ham per 4-1. A fine gara, il tecnico Pep Guardiola ha rilasciato alcune dichiarazioni a BBC Match of the Day.

“È più bello vincere, ma non siamo ancora come prima per motivi diversi. Il risultato ci aiuterà. Abbiamo lottato, ma è un sollievo. Ci sono stati sprazzi di brillantezza. L’etica del lavoro era incredibile, ma non ancora la compostezza. Ora acceleriamo in tutto. Ultimamente abbiamo avuto difficoltà con i risultati, ma le ultime due vittorie sono state positive e non abbiamo perso per tre partite. Direi che un mese e mezzo di scarsa forma rispetto a otto anni non è male. Savinho? È stato brillante. È uno dei pochi giocatori freschi. Siamo stati fortunati con il primo gol. Loro sono stati migliori nei primi minuti, avrebbero potuto fare 0-1 o 0-2. Il secondo gol ci ha aiutato: è stato un gol incredibile, ma non siamo ancora come prima”.

Foto: X Guardiola