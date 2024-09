Guardiola: “La stagione di Rodri è finita”

Intervenuto in conferenza stampa, Pep Guardiola ha confermato ai giornalisti presenti che il mediano spagnolo Rodri, tornerà in campo coi Citizens la prossima stagione. Nelle ultime ore il giocatore si è operato a Madrid per la ricostruzione del legamento crociato.

Le parole di Guardiola: “Per Rodri questa stagione è finita. Siamo qui per sostenerlo. Si sta riprendendo bene, passo dopo passo, e stiamo andando avanti. Non abbiamo un giocatore simile per quello che ci offre, ma tutti insieme possono sostituire quello che ci ha portato Rodri. Dobbiamo trovare il modo di giocare diversi mesi senza un giocatore importante come lui, lo sanno tutti “.

Foto: X Manchester City