Guardiola: “La nostra situazione è semplice. O battiamo il Brugge o addio Champions”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Brugge in Champions. La compagine di Guardiola o vince o dice addio alla competizione.

Queste le sue parole: “La situazione che abbiamo è che dobbiamo vincere la partita, altrimenti non continueremo in questa competizione. Vogliamo avere la possibilità di giocare altre due partite per qualificarci per le fasi successive. Non è un problema, è un’opportunità, una sfida, e la affronteremo. I ragazzi che c’erano contro il Chelsea ci sono e penso che anche Oscar Bobb sia tornato. Stones ha giocato 35 minuti sabato e ha giocato molto bene. Vedremo oggi come si sente”.

Quanto al Brugge: “Mi aspetto un avversario difficile. Quando una squadra è imbattuta da 20 partite è perché sono bravi. Non ci sono segreti su questo. Ho visto le loro partite e ho visto perché hanno fatto bene con Aston Villa, Juventus, Milan: hanno giocato bene. Celtic a Glasgow…hanno fatto davvero bene. Ci sono diverse varianti nel loro gioco di costruzione e la situazione di marcatura a uomo è sempre scomoda. Dobbiamo leggere bene quello che dobbiamo fare. Ma ogni squadra, incluso il Manchester City, ha delle debolezze. Bisogna scoprire quali e punirle”.

Foto: twitter personale