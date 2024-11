Guardiola: “La mia risposta non intendeva in alcun modo sminuire il problema dell’autolesionismo”

Dopo il rocambolesco pareggio in rimonta del Feyenoord contro il Manchester City, un sconfortato Guardiola si è presentato in conferenza stampa post-partita con evidenti graffi sul volto. Il tecnico dei Citizens aveva dichiarato: “Mi sono graffiato la faccia con le mie dita, con le unghie… volevo farmi male”. Le sue parole hanno scatenato polemiche, ma a distanza di qualche ora, Pep Guardiola ha voluto chiarire la situazione con un post sul proprio profilo X: “Ieri sera, alla fine di una conferenza stampa, sono stato colto di sorpresa da una domanda su un graffio che mi era comparso sul viso e ho spiegato che era stato causato accidentalmente da un’unghia affilata, la mia risposta non intendeva in alcun modo sminuire il problema molto serio dell’autolesionismo. So che molte persone lottano ogni giorno con problemi di salute mentale”.