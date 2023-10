Guardiola: “La Juve non mi ha mai cercato. Baggio il talento migliore con cui ho mai giocato”

Pep Guardiola, allenatore campione d’Europa con il Manchestwer City, ha parlato a margine di un convegno in Italia, dove ha rilasciato diverse dichiarazioni.

Queste le sue parole: “Un piacere essere qui in Italia, non posso venire spesso ma è sempre bello essere qui. In nome della Fondazione GuardiolaSala siamo qui, grazie per aiutarci. Siamo qui per divertirci un po’, passare del bel tempo insieme. Io vado poche volte a fare queste cose, a fare interviste sia perché sono un po’ timido sia perché mi piace stare a casa, ma è bello essere qui”.

Su ossessione che batte talento: “Se lo dice Michael Jordan non posso dire il contrario, l’ossessione va al fianco della passione perché se e l’ahi ti spingere ad andare avanti. Giusto avere il talento ma se non hai tante ore di sacrificio…”.

Se si impara più da vittorie o sconfitte: “La gente dice che dalle sconfitte si impara di più, ma con le vittorie come allenatore si vive meglio. ieri abbiamo perso va bene, qual è il problema. Dormito un po’ peggio ma nella vista si vince e si perde”

Sulla stanchezza dopo tanti anni nel calcio: “Forse arriverà, a ancora non la sento. Forse si spegne quella passione… Se succederà ti chiamerò. Prima o poi succederà, nella vita ci sono fasi e arriverà il momento in cui dirò basta”.

Sulla contrapposizione fra risultatisti come Allegri e giochisti come ad esempio De Zerbi: “Questo è un discorso antico. Pensi che Allegri voglia vincere e De Zerbi no? Allegri pensa di farlo alla sua maniera e l’altro alla sua. Tutti gli allenatori vogliono vincere, nessuno pensa solo al bello e dice che non gli interessa vincere. Non ho mai visto un allenatore che non vuole vincere o un giocatore che non vuole giocare bene. Sono modi di interpretare il calcio”.

Sul talento più grande che ha allenato: “Lavorare con buona gente è la chiave del successo di ognuno, non c’è titolo o traguardo senza una buona coalizione. È la chiave, qualsiasi cosa che fai nella vita lavorare con brava gente è la chiave tutto. Quando cerco i giocatori cerco bravi ragazzi perché altrimenti diventa complicato”.

Sulla Juventus: “Non mi ha mai cercato, in Italia si mangia molto bene. Mi piace molto l’Italia, vengo spesso in vacanza.

Sul talento più grande con cui ha giocato: “Roberto Baggio”.

